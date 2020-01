Come sta Giancarlo Magalli: il conduttore rompe il silenzio dopo l'incidente

Terribile incidente per Giancarlo Magalli. Come riporta il quotidiano Il Tempo, nel pomeriggio di ieri il conduttore televisivo si è schiantato contro un guard rail con la sua Smart bianca mentre viaggiava sulla Cassia Bis a Roma. Il sinistro è avvenuto all'altezza dell'uscita per Formello. La macchina è andata distrutta, ma il presentatore è rimasto miracolosamente illeso, così come la famiglia che viaggiava nella seconda automobile coinvolta nell'incidente, un suv.

Come sta Giancarlo Magalli dopo l'incidente

E' lo stesso conduttore a rassicurare i telespettatori dopo l'episodio attraverso un post pubblicato su Facebook. "Incidente brutto ma non si è fatto male nessuno, per fortuna", scrive in un post pubblicato sul suo profilo ufficiale, raccogliendo da subito centinaia di messaggi di sostegno da parte di colleghi e telespettatori.

Le condizioni di Magalli sono apparse da subito non gravi. Il condutore - storico timoniere de "I fatti vostri", la striscia quotidiana della mattina su Rai2- è uscito dall'abitacolo da solo e non ha voluto che gli automobilisti accorsi per aiutarlo chiamassero l'ambulanza. Indossava la cintura di sicurezza e l'air-bag ha attutito il terribile impatto che ha completamente distrutto la parte anteriore della sua auto.