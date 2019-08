Gianna Nannini punta da una medusa, il viso "horror"

Brutta avventura per Gianna Nannini, in vacanza al mare. La rocker mentre nuotava è stata punta sul viso da una medusa viola, tra le più urticanti, e ora dovrà sottoporsi a delle cure per un paio di settimane.

E' lei, dopo il grande spavento, a raccontare la vicenda sui social: "Nuotando in mare 'controcorrente' mi sono scontrata con una medusa viola, l'impatto è stato violento e la puntura bestiale, in faccia. La parte sinistra del volto, specialmente la fronte, è un po' 'horror' e l'occhio, anche se non è stato toccato, semichiuso. Ci vorrà qualche settimana di cure, per questo oggi vi condivido questa foto in cui copro #MyFace. Ci risentiamo tra qualche giorno, lunedì devo dirvi qualcosa di molto importante".

Tanti i messaggi di affetto per la Gianna, anche questi fanno parte della cura.