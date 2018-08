Gianni Morandi e la foto shock dopo le vacanze: cosa gli è successo?

Gianni Morandi è ingrassato?

Gianni Morandi ama scherzare e far divertire i suoi fan, lo ha fatto ancora una volta con un post pubblicato qualche ora fa su Instagram che lo ritrae completamente trasformato.

Il cantante ha condiviso uno scatto di lui, seduto su una sdraio al mare, con almeno 20 chili di più. E ha scritto: “Dopo due settimane di vacanza, questo è il risultato... E adesso?”. Da alcuni particolari è facile intuire, già a prima vista, che si tratta di un fotomontaggio. Un fotomontaggio molto simpatico, che ha raccolto immediatamente il consenso dei fan.

Qualcuno si è un po' preoccupato, vedendolo tanto ingrassato, ma la maggior parte dei followers ha subito capito lo scherzo, prestandosi al gioco: “Hahahahahaha @annadan94 ma cosa gli cucinavi?!??”, ha immediatamente commentato un utente, taggando la moglie di Morandi. “Ma no Gianni non ci credo tu sei sempre in forma anzi fin troppo magro che scherzi che ci fai??”. E tra emoj sorridenti e commenti strampalati, Morandi è riuscito ancora nel suo intento di far sorridere i suoi fan.

L'ironia di Gianni Morandi ha colpito ancora.