Gianni Morandi con due bellezze mozzafiato al mare: ma chi sono?

Gianni Morandi, sempre molto attivo sui social network, ha recentemente pubblicato una foto al mare, in compagnia di due bellezze mozzafiato. Lo scatto insospettirebbe, se non sapessimo che il cantautore italiano è innamoratissimo della sua Anna e sta girando, a Carloforte (in Sardegna) le puntate della seconda stagione de L’Isola di Pietro.

Le due bellissime ragazze che Gianni Morandi abbraccia e definisce “bellezze al mare”, infatti, sono Chiara Baschetti e Alma Noce. La prima, ex modella di importantissimi brand, interpreta Elena, la figlia di Morandi nella fiction di Raiuno. La seconda, invece, è Caterina, la nipote di Morandi ne L’Isola di Pietro.

La foto, ovviamente, ha suscitato l’ironia degli utenti ed era questo, molto probabilmente, l'obiettivo che il cantante voleva raggiungere. C'è chi ha scritto: “E Anna dove è? Birichino!!!”, chi ha aggiunto “Hai capito Gianni?”. E chi si è domandato come mai Morandi sia dovuto entrare in acqua con pantaloni lunghi e camicia. “Forse per motivi di copione”, ipotizza scherzndo qualcuno.

Scherzi a parte, questo scatto postato da Gianni Morandi dimostra che le riprese de L’Isola di Pietro 2 stanno andando avanti. La fiction dovrebbe essere trasmessa da Mediaset in autunno. Accanto a Morandi, questa volta, ci saranno anche Lorella Cuccarini e Elisabetta Canalis.