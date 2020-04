Gianni Morandi: "Quella lite con Whitney Houston nel backstage"

Retroscena, confidenze e chiacchiere in libertà. Recluso nella sua casa di Bologna insieme alla moglie Anna in tempi di lockdown, Gianni Morandi si è lasciato andare alle confessioni durante l'ultima diretta organizzata su Instagram dallo scrittore Luca Bianchini. Chiacchiere a ruota libera per intrattenere i follower costretti alla quarantena, dal rapporto con i social network a qualche punzecchiatura ai colleghi cantanti.

Si parte da alcune considerazioni proprio a proposito di Web e haters. "Le prese in giro sui social? Per me è divertente, non bisogna mai arrabbiarsi - dice Gianni, con la sua consueta bonarietà - Altrimenti è tutto troppo positivo, quando ti dicono sei bello, sei bravo, che bella canzone...è troppo. Invece mi prendono in giro su diverse cose, ad esempio quando vado a far la spesa di domenica, o per alcune idee politiche, o 'lascia i tuoi capelli naturali', oppure ' è ora che tu vada in pensione'. Lì mi diverto da morire. Gli dico 'sì, sì, ora ci vado...' e loro smettono".

Gianni Morandi e i retroscena su Adele e Whitney Houston

Il cantante ha parlato anche delle sue preferenze in campo musicale, e immaginando un duetto a livello internazionale ha ammesso: "Adoro Adele, la sua capacità di cantare mi entusiasma e se dovessi scegliere mi piacerebbe cantare con lei". Il cantante di Monghidoro ha poi ricordato quello che è stato uno dei suoi maggiori flop: "Negli anni Settanta le cose cominciarono ad andare piuttosto male perché in Italia era cambiato tutto, e io mi arrampicai sugli specchi. Feci una commedia musicale, 'Jacopone' fu un insuccesso totale. Però mi ha insegnato tante cose, l'altra faccia della medaglia".

Infine, Morandi ha ricordato l'emozione di cantare con Whitney Houston nel programma che condusse anni fa in Rai, rivelando anche un retroscena: "Prima delle prove ci fu una mezza lite con lei, perché non era arrivata alle prove, e poi aveva fatto le bizze sulla tonalità della canzone - ha rivelato Morandi - Ma quando è arrivata era di una bellezza meravigliosa. Mi avvicino e le dico 'It's no professional', lei mi abbraccia, mi da un bacio, mi dice che buon profumo che hai, e allora.... dopo è stata fantastica, ha fatto tutto ciò che volevamo".