Gianni Sperti replica a Paola Barale: "Ognuno ricorda quello che vuole ricordare"

Nell'ultimo anno, in diverse occasioni, Paola Barale ha parlato dell'ex marito Gianni Sperti, riservandogli parole non proprio piacevoli. In particolare a 'Live - Non è la d'Urso', lo scorso gennaio, la showgirl ha descritto un matrimonio in cui era lei a mandare avanti tutto, motivo per cui non si è mai sentita di avere un figlio dall'ex ballerino e questo, con il tempo, li avrebbe portati alla rottura.

E' andata davvero così? Sperti replica sulle pagine di Novella 2000 e sembra tutto un altro film: "Non ho molto da aggiungere a quanto detto in altre occasioni. Ognuno di noi ricorda quello che vuole ricordare e ognuno è libero di avere ricordi positivi oppure negativi. A me restano solo ricordi positivi. Quando mi capita di pensarci, perché poi non è che sto tutti i giorni a pensare a vent'anni fa, ho solo ricordi positivi. Ma tutti hanno il diritto di vivere e pensare come gli pare".

Tra loro, che sono stati sposati per 4 anni - dal '98 al 2002 - oggi non ci sono più rapporti. Ognuno ha la sua vita e il suo lavoro, Gianni, da anni, quello di opinionista a 'Uomini e Donne', dove è tornato da pochi giorni dopo il lockdown: "E' stato molto emozionante - ha spiegato - Mi sentivo come un bambino che andava a divertirsi dopo aver studiato, quella sensazione di evasione e libertà. Certo, poi arrivavi agli studi, il termometro alla sbarra, tutti con mascherine e guanti. Tutti distanziati, la realtà ti veniva sbattuta in faccia. Però vedere le persone che frequenti sempre, e sono 20 anni che frequento Uomini e Donne, stare con loro e sentire le loro voci era sentirsi normali, a casa come una seconda famiglia".