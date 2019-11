Gigi D'Alessio, il messaggio dei figli prima dell'esordio su Rai1: "Li amo alla follia"

L'emozione per l'esordio in prima serata Rai1 era tanta, ma quella che gli hanno regalato i figli l'ha superata. Gigi D'Alessio ha condiviso su Instagram la bella sorpresa ricevuta in camerino a poche ore dal debutto con '20 anni che siamo italiani', lo show-evento in tre serate che conduce con Vanessa Incontrada.

Un mazzo di rose rosse e un biglietto pieno di tutto il loro amore per il papà: "In bocca al lupo papi. Ti amiamo con tutto il nostro cuore e in tutte le lingue del mondo. I tuoi figli: Claudio, Ilaria, Luca e Andrea".

Tutti insieme a fare il tifo per Gigi, che prima di andare in onda ha voluto condividere questo bel momento familiare con i follower: "L'augurio più bello, alla vigilia di un esordio così importante come quello di stasera su Rai1 con Vanessa Incontrada. Ho avuto la fortuna di avere 4 figli meravigliosi, che amo alla follia. Siete la mia forza".

Non è stato semplice per il cantante tenere unita la famiglia dopo il divorzio dalla moglie Carmela Barbato, dalla quale ha avuto i primi tre figli. L'amore con Anna Tatangelo e l'arrivo di Andrea, il figlio più piccolo, hanno reso indispensabile trovare un nuovo equilibrio, e ora eccoli qui, uniti più che mai.