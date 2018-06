Giletti in palestra con Corona: “Per studiarlo mi sono adeguato ai suoi ritmi”

Non è la prima volta che Massimo Giletti viene fotografato in compagnia di Fabrizio Corona.

La prima volta per le vie di Milano a pochi giorni dall’uscita dal carcere dell’ex re dei paparazzi, stavolta nel chiuso di un ambiente più irrituale come può essere quello di una palestra.

Come annunciato dallo stesso conduttore di ‘Non è l’Arena’, Corona sarà ospite del programma di La7 domenica 17 giugno per quella che si prospetta come un’intervista inedita, durante la quale si promettono grandi rivelazioni sulla propria vicenda giudiziaria mai fatte prima.

Ed è stato proprio in vista dell’ospitata-evento su La 7 che i due, intervistato e intervistatore, hanno trascorso del tempo insieme, come mostrano le immagini pubblicate su Chi.

“Fabrizio sarà ospite nella mia trasmissione, Non è l'Arena, per dire la sua verità senza freni. Voglio fare chiarezza su tutta la vicenda” ha dichiarato Giletti al settimanale, confidando di essersi preparato fisicamente e psicologicamente alla puntata anche in questo modo, ‘seguendo’ Corona per tutta la giornata, palestra compresa.

“Per studiare Fabrizio mi sono adeguato ai suoi ritmi, notte e giorno, e l'ho seguito anche qui dove, stranamente, ritrova la serenità”, ha aggiunto il giornalista che si è espresso sul ‘caso Corona’ tanto discusso negli ultimi tempi

“Quello di Fabrizio è un caso mediatico che tiene banco ormai da troppi anni e voglio dare una risposta ai tanti dubbi che ruotano intorno a lui con documenti inediti e anche scoop”.

Giletti torna in Rai? La smentita

Il suo intervento a sulle pagine di Chi ha fornito ha anche fornito a Giletti l’occasione di smentire le voci che parlano di un suo ritorno in Rai di cui si era parlato negli ultimi tempi.

“Non credo proprio di tornare in Rai, io vivo questo lavoro con troppa passione e la passione ti porta a essere un uomo libero”, ha chiarito Giletti: “La casa è quel posto che ti dà la serenità e oggi La7 rappresenta questo per me”.