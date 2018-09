Gina Lollobrigida in ospedale, l’annuncio in diretta tv

Gina Lollobrigida era uno degli ospiti annunciati della prima puntata di Domenica In. Mara Venier attendeva con ansia la grande attrice in trasmissione, ma per colpa di un imprevisto, non ha potuto prendere parte alla trasmissione.

Poco prima di uscire per raggiungere gli studi Fabrizio Frizzi di Roma, infatti, alla Lollobrigida è uscito del sangue dal naso, motivo per cui, è dovuta recarsi al pronto soccorso del Sant’Eugenio.

A spiegare la situazione in diretta tv, a Domenica In, è stata proprio Mara Venier che ha raggiunto l’assistente e amico di Gina Lollobrigida Andrea Piazzolla: “Eravamo pronti ad uscire, poi ci siamo resi conto che a Gina usciva del sangue dal naso”.

Piazzolla ha però rassicurato Mara Venier e i telespettatori, dicendo che è tutto apposto e che ora Gina sta bene. Per questo l’attrice sarà tra gli ospiti della prossima puntata. Mara l’attende a braccia aperte.