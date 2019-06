'Giochi senza barriere' by Bebe Vio, i vip in campo per promuovere lo sport paralimpico

"Siamo tutti stranamente normali": è questo lo slogan della prossima edizione dei Giochi Senza Barriere, l'evento a scopo benefico all'insegna dell'integrazione e della promozione dello sport paralimpico, ideato nove anni fa dall'Associazione art4sport ONLUS fondata dalla campionessa sportiva Bebe Vio insieme alla famiglia, previsto per mercoledì 12 giugno, a partire dalle ore 20.30, presso lo Stadio dei Marmi di Roma.

Tanti gli ospiti del mondo dello sport, della musica e dello spettacolo che prenderanno parte alla serata, presentata dal Trio Medusa: Luciana Littizzetto, Paolo Ruffini, Diana Del Bufalo, Frank Matano, Biondo, Giusy Ferreri, Matt&Bise, Martina Colombari, Giorgio Pasotti, Valentina Vernia e Rudy Zerbi, Awed, Giovanni Bruno, Danilo da Fiumicino, Giuseppe Maggio, Nicola Rizzoli e Stefania Spampinato.

Tra gli sportivi, oltre a Bebe Vio, Kristian Ghedina, Oney Tapia, Carlo Molfetta, Fabio Borini, Ian Mckinley, Marco Mordente, Nainggolan Radja, Martin Castrogiovanni e Mirco Scarantino.

8 squadre, provenienti da Milano, Treviso, Livorno, Fano, Assisi, Roma, Oristano e da New York pronte a scendere nell'Arena per sfidarsi, composte da adulti e bambini, disabili e normodotati.

Le varie gare in programma saranno ispirate al tema de 'Il Mondo delle Meraviglie' per esaltare l'unicità del mondo paralimpico e la bellezza della diversità, oltre allo stupore e alla meraviglia che prova chi si apre ad esso senza preclusioni o pregiudizi. Lo slogan della manifestazione sarà 'Wondermad – Siamo tutti stranamente normali'.

'Giochi sena Barriere', come seguirli in tv

'Giochi senza Barriere' godrà anche di una copertura televisiva molto estesa: oltre ai molti collegamenti in diretta nei vari tg di SkySport24 la sera dell'evento – come avvenuto per le edizioni passate - quest'anno SKY realizzerà uno speciale da trenta minuti sulla manifestazione. Il programma andrà in onda sui canali di Sky Sport alcuni giorni dopo l'evento e in replica nei giorni successivi. La serata sarà inoltre visibile in diretta streaming sui canali di Elevensports.