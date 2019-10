Giordana Angi: "Un regalo da Loredana Berté, perché dice che le ricordo la sorella"

Giordana Angi non è mia stata solamente una concorrente di 'Amici'. Già prima di approdare nel talent show di Canale 5, la 25enne romana aveva alle spalle un solido curriculum come autrice ed interprete. Un talento, il suo, che ha folgorato anche Loredana Berté, tanto da paragonarla alla sorella Mia Martini, tragicamente scomparsa 14 anni fa.

Il regalo di Loredana Berté a Giordana Angi

E' forse per la sua voce graffiante, oltre che per il look molto simile, che Giordana ricorda a Loredana l'indimenticata Mia. "A lei voglio un bene immenso, la riempio di baci, lei di regali - ha raccontato Angi - È molto affettuosa. Mi ha donato degli orecchini a forma di luna perché la luna, dice, è sua sorella e io gliela ricordo. E in effetti abbiamo un rapporto da sorelle". Le due si sono incontrate recentemente in occasione dell'ultima puntata di 'Amici Celebrities', dove Giordana vestiva i panni di coach e Loredana era giudice speciale di puntata. E da allora è nato un legame molto stretto.

Ma non c'è solo Loredana ad apprezzare la giovane cantante. Ricordiamo infatti che, già prima della sua partecipazione ad 'Amici', avvenuta lo scorso anno, Giordana aveva cominciato una collaborazione con Tiziano Ferro. "E' iniziata nel 2015 - ha spiegato - Avevo lasciato la mia etichetta e mi chiedevo chi avrebbe potuto comprendere i miei pezzi. La mia idea folle era Tiziano Ferro. Lui è di Latina, io di Aprilia, a pochi chilometri…così mi sono ingegnata per trovare un contatto. Scoprii dove suo papà aveva lo studio da geometra e gli mandai il disco. Era agosto e lui mi richiamò ad ottobre: “Pronto, sono la segretaria di Tiziano Ferro…”. Pensavo a uno scherzo. Tiziano mi disse che gli piacevano le mie canzoni e abbiamo cominciato a lavorarci. Tantissimo”.