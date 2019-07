Giorgia Gabriele, ex di Gianluca Vacchi, incinta e nuda sui social

Gli utenti che la ricordano alle prese con i balletti social accanto all’allora fidanzato Gianluca Vacchi, adesso, su quegli stessi social, ritrovano Giorgia Gabriele incinta, futura mamma in posa con il pancione in vista a pochi giorni dalla nascita del primo figlio. “Quasi pronta per lui” ha scritto la stilista e modella nella didascalia che la ritrae a pochi giorni dal parto del suo primo figlio, un maschietto frutto della relazione con il compagno Andrea Grilli capo commerciale della New Guards Group.

Giorgia Gabriele incinta: l'annuncio social

"È uno di quei momenti che sogni da sempre ma non sai mai se diventerà reale - scrive Giorgia - Non riesco a trovare le parole giuste per descrivere la sensazione e quanto incredibilmente eccitato e felice siamo.. tua mamma e papà ti stanno aspettando": scriveva così Giorgia Gabriele sui social annunciando la sua dolce attesa con la foto della sua pancia baciata dal futuro papà. Giorgia e Andrea Grilli sono legati da diverso tempo. La rottura di lei con Vacchi è arrivata invece nel giugno del 2017, voluta da lei "stanca di essere la fidanzata di Vacchi (e del suo personaggio) ed intenzionata a 'camminare' per conto suo anche grazie al successo professionale del suo il suo brand di moda 'Wandering".