Coronavirus, Giorgia Meloni: "Ho smesso di correre e lavoro in casa con mia figlia"

Giorgia Meloni in versione casalinga. Ospite di 'Un Giorno da Pecora', trasmissione radiofonica in onda su Rai Radio 1 con la conduzione di Geppi Cucciari e Giorgio Lauro, la leader di Fdi abbandona le vesti di politica per indossare quelle di donna e mamma. E racconta come è cambiata la sua quotidianità a causa dell'emergenza Coronavirus, tra smart working e allenamento in casa per tenersi in forma.

Come è accaduto a tutti gli italiani, anche per Giorgia è arrivato il momento di lavorare da casa per limitare gli sposamenti ed attenersi alle misure anti-contagio imposte dal Governo. "Sto lavorando, ma a ritmi serrati, sono a casa mia - confida Meloni - Anche io cerco di rispettare le regole, sto a casa chiaramente". Con lei ci sono la figlia Ginevra e il compagno Andrea Giambruno: "Certo - aggiunge - con una bambina di 3 anni e mezzo a casa non è facile riuscire a fare una conference call".

Per tenersi in forma e scaricare lo stress, poi, si dedica un po' alla cura del corpo. "Io faccio crossfit, allenamento a corpo libero, oggi mi sono allenata, accanto a casa mia c'è una discesetta, l'ho fatta 100 volte avanti e indietro. Scatto in salita e scendo in discesa, ho fatto 57 minuti stamattina". "Non vado più a correre, adesso non ci sto andando", aggiunge, in riferimento alle polemiche sui tanti cittadini che non rispettano le misure restrittive e non rinunciano a fare jogging in giro per la città.

