Giorgia Meloni, la voglia di un altro figlio (e i messaggini con Salvini...)

Cicogna bis per Giorgia Meloni? La leader di Fratelli d'Italia si sbilancia per la prima volta, dopo la nascita della piccola Ginevra: "Un fratellino per Ginevra? Ci sto pensando tanto, mi piacerebbe molto. Il motivo per cui non l'ho già fatto è che c'è sempre un'altra elezione, ma ora mi sono detta: perché piegare la mia vita alle elezioni? Come va va...".

La piccola, nata a settembre di due anni fa, è la primogenita della deputata e di Andrea Giambruno, autore televisivo di Mediaset. I due fanno coppia dal 2014. "Vorrei che dicesse di me che sua madre è una patriota, che sia fiera di me", disse tempo fa riferendosi alla piccola Ginevra, commuovendosi in diretta a Mattino 5.

Incalzata dai conduttori, Meloni, oggi ospite di "Un Giorno da Pecora" su Rai Radio1, ha parlato anche del suo rapporto col vicepremier Matteo Salvini. "Un suo difetto - ha ammesso la deputata - è il difficile rapporto con la comunicazione telefonica".

E ha raccontato un simpatico aneddoto a riguardo: ''Ho cambiato il mio nome sulla rubrica del cellulare di Salvini una sera che eravamo a cena insieme, e gli ho scritto 'Sono la Meloni devi rispondere!'''. E ha funzionato? Sì, ora mi risponde". Vi sentite spesso? ''Sì, ci messaggiamo spesso, anche ieri ma non su WhatsApp, perché non ce l'ha, resiste. Ora si è comprato un iPhone, ha fatto dei passi avanti", ha scherzato la Meloni. Quanto a Silvio Berlusconi, "non lo sento da qualche giorno. Del resto non ci sono grandi novità''.