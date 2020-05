Giorgia Palmas è incinta: "Siamo al settimo cielo" (FOTO)

Cicogna in arrivo per Giorgia Palmas e Filippo Magnini. Legati da un paio d'anni, l'ex velina e il campione di nuoto aspettano il loro primo figlio. Per lui si tratta del debutto con la paternità, mentre lei è già mamma di Sofia, 8 anni, avuta da una precendete relazione col calciatore Davide Bombardini. Una lieta notizia che arriva in un periodo complesso come quello dell'emergenza coronavirus, che però non scalfisce la gioia della coppia, letteralmente al settimo cielo dopo aver rimandato le nozze proprio a causa dell'emergenza sanitaria.

L'annuncio arriva via social, come è tradizione dei vip di era digitale. Una foto sorridente con Giorgia che sfoggia il suo pancione, la piccola Sofia che bacia il ventre della mamma e Filippo che le abbraccia alle spalle. Il ritratto della felicità, una delle 'famiglie allargate' più amate del mondo dello spettacolo. Nessun dettaglio sul sesso del bebé, né sul tempo della gravidanza, ma pare proprio un pancione da quinto mese.

"Poi arriva un giorno in cui scopri che una nuova piccola, meravigliosa, potente Vita sta crescendo in te, scendono le lacrime dall’emozione, il cuore batte forte e tutto è come illuminato da una luce nuova", scrive Giorgia su Instagram, "Ora è tutto bellissimo. È il miracolo della Vita, la Potenza dell’Amore". E ancora: "Abbiamo iniziato ad aspettarti con il cuore colmo di gioia, la testa piena di sogni e ogni giorno che passa cresce l’emozione e la voglia di conoscerti. Siamo al settimo cielo. Io vi amo da morire, tanto tanto, non esiste al mondo felicità più grande".

Giorgia Palmas incinta, la dedica di Magnini alla sua prima figlia

A stretto giro, ecco anche il post di Magnini. La gioia è incontenibile. "Ecco la mia famiglia - scrive - Non ho parole per descrivere l’attimo in cui ho appreso che sarei diventato padre. Ti scorre tutto davanti agli occhi in maniera confusionaria, un mix di sensazioni uniche che si accavallano tra loro, felicità, gioia, amore, adrenalina. Poi per un attimo si ferma tutto ed il caos diventa equilibrio. Una sensazione di calore mi ha avvolto e ho capito il senso della vita. Grazie Amore mio. Grazie perché mi hai fatto provare l’emozione più bella della mia vita. Ti amo".

Da Filippo, anche una dedica a Sofia: "Mia piccola grande Sofi so che sarai una sorella speciale e sarà stupendo vedervi crescere insieme. Non vedo l’ora di stringerti tra le braccia e guardarti negli occhi, sono già innamorato pazzo di te!".