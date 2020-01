Giorgia Palmas si sposa, Elena Barolo testimone di nozze: le ex veline insieme nel giorno più bello

Ci sono amicizie che passano insieme al tempo che affievolisce legami deboli e amicizie assolute che gli anni contribuiscono a rafforzare: quella tra Giorgia Palmas e Elena Barolo appartiene all’ultima rara categoria delle relazioni più autentiche che, nate in un ambiente di lavoro, sono state capaci di crescere e restare anche lontano dall’ambito professionale.

Lo dimostra il gesto della showgirl cagliaritana che ha annunciato di volere proprio lei, l'ex velina amica del cuore conosciuta a ‘Striscia la notizia’ quasi vent’anni fa, al suo fianco come testimone di nozze nel giorno del suo matrimonio con Filippo Magnini che sarà celebrato a marzo.

Giorgia Palmas sceglie Elena Barolo come testimone di nozze: l’annuncio sui social

Giorgia Palmas e Elena Barolo sono state le veline di Striscia la notizia nel lontano 2002 e nel corso dei due anni che le hanno viste protagoniste sul bancone del tg satirico di Canale 5, hanno stretto un legame tanto forte da durare fino ad oggi, giorno in cui la ex ‘velina mora’ ha annunciato ai follower di aver voluto proprio lei al suo fianco nel giorno più bello della sua vita.

“Ci conosciamo da tanti anni Elenina mia, quasi 20, e siamo davvero cresciute insieme”, ha esordito Giorgia a corredo della foto che la vede con la sua migliora amica: “Sono fortunata ad aver incontrato nella mia vita la tua delicatezza e la tua bontà d’animo. Tra pochi mesi scriveremo un’altra pagina della nostra vita in cui saremo insieme, al mio fianco in una giornata indimenticabile, cara la mia testimone di nozze”.

Pronta la reazione di Elena Barolo che, a corredo della stessa immagine, ha rilanciato il valore del gesto con un ironico: “Quando una bionda e una mora (tanto amiche e tanto diverse ma tanto uguali) si incontrano per pianificare, cominciate a tremare!!!”. E i fan di entrambi non possono che apprezzare una bellissima complicità tanto evidente quanto rara nel mondo dello spettacolo.