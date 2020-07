Giorgia Palmas in spiaggia col pancione, abbraccio 'ad incastro' con Magnini

Giorgia Palmas e Filippo Magnini sono sbarcati in Sardegna. E' qui, come ogni anno, che la coppia trascorre quasi tutta l'estate, ma stavolta non sono soli. Oltre a Sansone, il cagnolino che hanno adottato due anni fa, c'è la bimba che sta per arrivare, impossibile da non notare.

L'ex velina sfoggia un bellissimo pancione, che il compagno non può fare a meno di accarezzare. "Abbracci ad incastro" in spiaggia, come mostrano con orgoglio sui social, e anche se non è proprio il massimo della comodità, non c'è gioia più grande per loro, inseparabili da due anni e in procinto di sposarsi. Prima, però, arriverà la loro bambina: per il campione di nuoto, al settimo cielo, è la prima figlia, mentre la showgirl è già mamma di Sofia, nata 8 anni fa dalla relazione con il calciatore Davide Bombardini.

A casa è già tutto pronto - o quasi - per il suo arrivo, dalla carrozzina alle tutine, nel frattempo si godono l'estate più bella vissuta insieme finora.