Giorgia Palmas prova l'abito da sposa via social: "Ma le nozze sono rimandate" (FOTO)

E' possibile immaginare una vita più romantica di quella di Giorgia Palmas? Probabilmente no. Incinta del suo secondo figlio e già mamma della primogenita Sofia, l'ex velina è pronta a convolare a nozze con il compagno Filippo Magnini, campione di nuoto. Mentre però la gravidanza procede, il matrimonio è stato rimandato a causa dell'emergenza coronavirus e così oggi la bella 38nne condivide alcune foto della prova dell'abito.

E' una Giorgia Palmas in versione sposa quella che si immortala su Instagram. La showgirl condivide uno scatto che la ritrae con l'abito bianco addosso per augurare una buona ripartenza al suo bran preferito, che oggi rialza le serrande come tutte le attività commerciali italiane. Nell'immagine, Giorgia indossa un lungo vestito a sirena ricoperto in pizzo e munito di una profonda scollatura sulla schiena.

"Questa foto è stata scattata qualche mese fa - si legge in didascalia - tra varie prove abiti da sposa, poi tutti noi ci siamo dovuti fermare, bloccati come dentro una bolla. Oggi finisce il lockdown e la maggior parte degli esercizi commerciali può finalmente riprendere a lavorare, un sincero in bocca al lupo a tutti! PS il particolare più bello della prima foto?!? Mia mamma e la mamma di Fili riflesse nelle specchio che mi avevano accompagnato quel giorno".

Ora però i preparativi sono stati messi da parte e tutte le attenzioni di Giorgia sono per il bimbo che verrà. La cicogna infatti è in arrivo. Per Magnini si tratta del primo figlio, mentre lei è già mamma di Sofia, 8 anni, avuta da una precendete relazione col calciatore Davide Bombardini. Una lieta notizia che arriva in un periodo complesso come quello dell'emergenza coronavirus, che però non scalfisce la gioia della coppia, letteralmente al settimo cielo dopo aver rimandato le nozze proprio a causa dell'emergenza sanitaria.