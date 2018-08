Giorgia Rossi, la verità sul flirt con Pjanic: Ho rischiato di essere licenziata"

In casa Mediaset è nata una nuova stella. Dopo il grande successo arrivato con i Mondiali di calcio, occasione in cui ha dimostrato la sua grande professionalità, Giorgia Rossi è entrata a far parte della rosa di giornalisti "intoccabili" al Biscione. Un contratto a tempo indeterminato per lei, che a settembre sarà al fianco di Pierluigi Pardo nella nuova edizione di Pressing.

Ora si gode le meritate vacanze e al Corriere della Sera racconta come sono cambiate le cose con la popolarità: "La prima volta che sono andata a mangiare con il mio fidanzato nel nostro solito giapponese ho realizzato che le persone mi riconoscevano. La mia reazione è stata di mettermi un po' più composta a tavola. Qui a Sabaudia, dove sono in vacanza adesso, si avvicinano a chiedermi l'autografo anche quando sono sdraiata a prendere il sole: in modo carino, eh, non sono mai molesti".

Schietta e genuina, Giorgia Rossi non usa filtri nemmeno quando parla di quelle voci che qualche anno fa potevao costarle caro: "Quel gossip con il calciatore Pjanic, non vero, mi ha creato non pochi problemi professionali, ho rischiato di essere licenziata, avevo appena cominciato a lavorare con Mediaset". Nessun flirt assicura la giornalista: "Lui lo conosco dai tempi in cui stavo a Roma Channel, una volta l'ho incontrato a Milano dopo una partita e si sono inventati un amore mai esistito".