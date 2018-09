U&D, Giorgio Manetti conferma: "Lascio il trono over, ho altri progetti"

Da tempo si vociferava sull'addio di Giorgio Manetti. Dopo l'indiscrezione di Chi sull'abbandono del trono over di Uomini e Donne da parte del "gabbiano", ora è il diretto interessato a fare chiarezza e a confermare quelle che a questo punto non erano solo voci di corridoio. Manetti lascia quindi "Uomini e donne" per portare avanti un ambizioso progetto imprenditoriale, che non gli lascerà spazio per la tv.

"Lunedì 17 settembre presenterò una mia nuova attività, che si chiamerà Giorgio Manetti Lifestyle, attraverso una conferenza stampa nella mia Firenze", racconta al settimanale Spy. "Non posso anticipare alcun dettaglio, perché voglio che sia una sorpresa, posso solo dire che si tratterà di un’iniziativa a livello internazionale. In qualche modo porterò il pubblico in giro per il mondo, in location di un certo livello, con una modalità inedita. Nessuno se lo aspetta, fidatevi. Non c’è la tv dietro a questo nuovo progetto, ma potrebbe ingolosire qualche produzione: mi piacerebbe costruirci attorno un format".

Manetti smentisce poi l'ipotetica relazione con Tina Cipollari che gli è stata attribuita ("Con lei c'è soltanto una grande simpatia, che rimarrà intatta anche fuori dal programma") e rivela al momento di essere single: "Semmai ho delle frequentazioni estive, ma mi considero libero di fare quel che mi pare".

Manetti per il momento qui si prende una pausa dalla tv, visto che non lo vedremo neppure al Grande Fratello Vip. L'imprenditore smentisce infatti anche la notizia di essere stato contattato dalla redazione del reality. "Non mi reputo né vip né famoso: sono Giorgio Manetti, come sono sempre stato e basta. Sono piuttosto bilanciato su questo: la popolarità non mi ha mai dato alla testa e nemmeno mi ha cambiato. La televisione mi ha offerto una grande vetrina e per questo sono grato a Maria De Filippi perché ne è stata l'artefice, ma non faccio il personaggio. Se i vip sono a Formentera, io vado da un'altra parte”