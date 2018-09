Giorgio Manetti rompe il silenzio dopo l’addio a Uomini e Donne: “Clima di malafede”

Giorgio Manetti è stato a lungo uno dei protagonisti del Trono Over, soprattutto per la sua turbolenta relazione con Gemma Galgani. Già nella scorsa stagione di Uomini e Donne, però, l’atmosfera in studio era diventata pesante e, alla fine, “il cavaliere” del dating show di Canale 5 ha deciso di dire addio al programma.

A distanza di pochi giorni dall’inizio della nuova stagione di U&D, però, Giorgio Manetti rompe il silenzio sul suo addio e lo fa alla rivista ufficiale della trasmissione. Manetti ha raccontato il dispiacere di non essere riuscito a comunicare la sua filosofia di vita al pubblico e agli opinionisti e ha confessato di non essere più a suo agio in quello studio:

“La gente a casa mi ha capito, in trasmissione invece si era creato un clima per me incomprensibile e di malafede. Uno degli opinionisti all’improvviso è diventato astioso e acido nei miei confronti. L’ho trovato strano perché prima tra noi c’era un buon rapporto, non ho capito cosa sia successo”.

Giorgio Manetti, i motivi dell'addio a U&D

Manetti ha proseguito sostenendo di essere sempre stato vero, di aver portato avanti le sue idee, confrontandosi con il pubblico in modo costruttivo. Ma poi, ad un certo punto, secondo il protagonista del Trono Over, qualcosa è cambiato:

“Ho visto della malafede e allora no, non mi è andato più bene. Non sono un burattino e mi sono sentito un pesce fuor d’acqua. Ci sono stati alcuni episodi nel corso della scorsa stagione che, uno dopo l’altro, mi hanno indotto a prendere questa decisione”.

Giorgio Manetti non tollerava più di essere attaccato appena apriva bocca e ha confessato di essere molto a disagio:

“Se non ci fossero state Maria in studio e Lucia fuori dallo studio non sarei rimasto così a lungo, sarei andato via prima. Speravo cambiasse il vento ma niente da fare. Poi nell’ultima puntata c’è stato un duro scontro con una signora del pubblico, determinata a ribadire che io avevo trattato male Gemma: faceva un gesto non carino e ripeteva ‘Business! Business!’ mentre un’altra gridava ‘Vai a casa!’ e, in tutto questo, Gianni mi diceva che non potevo trattare il pubblico così”.

Dopo questi episodi, Giorgio Manetti ha deciso di dire basta e di salutare il programma che lo ha a lungo ospitato e che gli ha dato la notorietà. Farà mai più il suo ingresso a Uomini e Donne? Per il momento non sembra intenzionato a fare retromarcia.