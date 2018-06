U&D, Giorgio Manetti dopo l'addio: "Non so se torno, dalla redazione ancora nessuna proposta"

"Non so ancora se tornerò". Giorgio Manetti ha forti dubbi sul suo futuro a Uomini e Donne, nonostante nell'ultima puntata di questa stagione abbia deciso di abbandonare - almeno per il momento - il programma di Maria De Filippi.

Il cavaliere è demoralizzato per le numerose critiche ricevute e non è sicuro di volersi rimettere in gioco, ma soprattutto l'ultima parola spetta alla redazione, come ha spiegato a Uomini e Donne Magazine: "Non ne ho parlato con la redazione e quindi, innanzitutto, prima di fornire una risposta bisogna vedere se ci sarà ancora la loro proposta di partecipare. Non decido solo io. Vedremo poi il mio stato d'animo in quel momento. Nell'ultima puntata ero veramente stremato, non accetto più che mi si accusi di incoerenza, di stare lì solo per business o popolarità".

Un momento di confusione dunque per Giorgio, che però su Gemma non ha alcun dubbio: "Nessuna ha la sua personalità. Mi manca il confronto verbale con lei, è intelligente, ha savoir-faire ed è unica nella sua dialettica. C'è qualcosa di speciale tra di noi, anche quando litighiamo. Gemma mi piaceva per varie cose, che non riguardavano di certo la sua giovinezza. Ho nostalgia della sua arguzia, di certe sfumature del suo carattere e anche della sua eleganza nel vestire. E' capace di gesti meravigliosi. Se sei a cena con lei insieme ad altre persone sai che non farai mai brutte figure. Sa sempre come comportarsi. Sono convinto che tutto questo manchi anche a Gemma". Se lo dice lui...