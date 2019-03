Giorgio Mastrota si (ri)sposa: ecco chi è la fortunata

Fiori d'arancio (bis) per Giorgio Mastrota. Il conduttore 54nne, conosciuto come "re delle televendite", sposerà la compagna Floribeth Gutierrez dopo sette anni d'amore e due figli Matilde e Leonardo. A darne annuncio è stato lo stesso Mastrota durante la trasmissione 'Detto Fatto'.

Chi è Flo Gutierrez, futura moglie di Giorgio Mastrota

"Sarà un matrimonio montanaro - ha annunciato Giorgio - Ci trasferiremo da Milano a Bormio. Matilde andrà alle elementari e Leonardo inizierà la materna, abbiamo deciso di andare a vivere in montagna". E non sembra essere un caso, visto che la sposa è una scialpinista profesionista ed atleta della Federazione Italiana Sport Invernali. Il secondogenito della coppia è nato appena un anno e due mesi fa.

Per Mastrota si tratta di seconde nozze, dopo quelle contratte con Natalia Estrada, showgirl di origine spagnola e simbolo della tv degli anni Novanta: il loro matrimonio è durato sei anni, dal 1992 al 1998, ed ha visto la nascita della figlia Natalia, che proprio lo scorso giugno li ha resi nonni per la prima volta. Mastrota, inoltre, ha un quarto figlio: Federico, nato dall'amore per Carolina Borbosa.

