Lutto per Giorgio Mastrota, è morta la mamma: sui social il commovente addio

Grave lutto per Giorgio Mastrota: poco fa il popolare conduttore di televendite ha condiviso sui social il dolore per la perdita della madre a cui ha rivolto un toccante messaggio a corredo di uno sfondo bianco.

“Riposa in pace come hai vissuto mia dolce mamma”, ha scritto Mastrota, subito destinatario di tantissimi messaggi di affetto da parte dei fan che hanno voluto manifestargli la sua vicinanza per una perdita così importante. Per ora non si conoscono ulteriori dettagli sulla scomparsa della signora Mastrota: il messaggio di profonda tristezza condiviso dal figlio basta a dimostrare la delicatezza di un momento particolarmente doloroso per la vita del conduttore, recentemente padre per la quarta volta e anche nonno grazie alla primogenita Natalia, avuta dall’ex moglie Natalia Estrada.

La famiglia di Giorgio Mastrota

Giorgio Mastrota ha quattro figli: Natalia, 24 anni, avuta dal primo matrimonio con la ex showgirl spagnola Estrada; Federico, 18, nato dalla relazione con la modella brasiliana Carolina Barbosa; Matilde, 6, e Leonardo, 17 mesi, nati dall’attuale relazione con la compagna Floribeth. Nel 2018 Giorgio Mastrota, 55 anni, è diventato nonno di Marlo, primo figlio della primogenita Natalia e del compagno Daniel.