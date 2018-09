Un figlio per Giorgio Panariello? Le parole del comico

Giorgio Panariello a cuore aperto. Intervistato dal settimanale 'Vero', il comico toscano racconta il suo rapporto con la paternità mai arrivata, confidando di sentirsi un po' papà di Martina e Matteo, figli degli amici storici Leonardo Pieraccioni e Carlo Conti.

A 57 anni compiuti, Panariello - oggi in tv nel ruolo di giudice a 'Tale e Quale Show' - ritiene che sia tardi mettere al mondo un bebè, ma non nasconde il desiderio di crearsi una famiglia tutta sua: "Probabilmente però ho saltato il momento giusto, ho pensato forse troppo a me stesso e al lavoro - afferma - Per fare un figlio adesso occorre pensarci molto bene".

Accanto a lui oggi c'è Claudia Maria Carpellini, "sosia" 30enne di Belen Rodriguez, a cui è legato da due anni: "Forse non farò un figlio come Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni - aggiunge - ma l’idea della famiglia bussa sempre di più alla porta dei miei sogni".