Giorgio Pasotti sull'ex Nicoletta Romanoff: "E' una madre attenta, ci sosteniamo molto"

"La nascita di mia figlia mi ha cambiato in meglio. Rientro nella categoria dei mammi. Cerco di incastrare i miei impegni lavorativi seguendo quelli di mia figlia". Giorgio Pasotti, protagonista con Ambra Angiolini della nuova fiction di Canale 5 "Il silenzio dell'acqua", parla per la prima volta a Verissimo del suo ruolo di padre e dei rapporti con l'ex compagna Nicoletta Romanoff.

Ai microfoni del talk show di Canale 5 l'attore confida: "Chi è separato come me non può fare solo il padre, deve essere anche madre, deve restituire la dolcezza di una madre". Da un anno legato sentimentalmente all'attrice Claudia Tosoni, della sua ex compagna dice: "Ho una ex compagna con cui ci sosteniamo a vicenda, ci dividiamo le cose da fare. Nicoletta è una madre attenta e presente. Fortunatamente abbiamo un rapporto costruttivo".

Infine, a Silvia Toffanin che gli chiede se abbia il desiderio di avere altri figli, Pasotti risponde: "Oggi ho una nuova compagna. Vorrei avere altri bambini, ma quando hai già alle spalle una storia con figli hai un po' di timore in più. Vorresti far crescere un figlio in una famiglia che resista".