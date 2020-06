Giovanna e Amadeus, gita di coppia al mare (con mascherina)

I personaggi pubblici sono i primi a dover dare l'esempio. Lo sanno bene Amadeus e Giovanna Civitillo, che oggi sono andati a fare una gita al mare muniti di mascherina. "E dopo tanto tempo... la nostra prima uscita", si legge nella didascalia, a corredo di uno scatto in cui il conduttore (pronto al bis al Festival di Sanremo) passeggia sul bagnasciuga insieme alla moglie. Con loro anche il figlio Josè, che però non viene inquadrato per privacy.

I sorrisi sul volto della coppia raccontano il momento d'oro vissuto dalla famiglia dell'amato conduttore. L'amore va a gonfie vele, così come il versante professionale. Un anno fa, a luglio, le seconde nozze, arrivate dieci anni dopo il primo "sì" celebrato con rito civile. Nel futuro, un'altra avventura da affrontare insieme: la seconda edizione del Festival di Sanremo by Ama, i cui preparativi sono già cominciati.

Le immagini raccontano una delle coppie più belle dello spettacolo. La storia d'amore è cominciata nel 2003 e da allora i due non si sono più separati. Galeotta è stata la trasmissione L'Eredità, in onda nel preserale di Rai Uno, in cui lei era una ballerina e lui il conduttore. Poi, nel 2009, la nascita e Josè, e le nozze pochi mesi dopo, nel luglio del 2009.

E Giovanna ha sostenuto Amadeus anche durante la sua ultima grande prova, il palco del Festival di Sanremo, su cui tornerà il prossimo anno. Proprio ieri Amadeus è stato immortalato dal suo agente Lucio Presta mentre metteva a punto la scenografia accanto allo scenografo Gaetano Castelli e al regista Stefano Vicario.