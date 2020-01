Giovanna Civitillo difende Amadeus dalle accuse di sessismo: il messaggio social

Amadeus ha già provveduto a chiarire di essere stato frainteso per la frase con cui ha descritto Francesca Sofia Novello, fidanzata di Valentino Rossi con lui sul palco del Festival di Sanremo 2020 in una delle cinque serate, indicata con “la capacità di stare vicino a un grande uomo stando un passo indietro”.

“Era un complimento che rifarei: di Francesca Sofia Novello ho apprezzato da subito che, pur essendo all'inizio di una promettente carriera da modella, non avesse mai approfittato della 'illuminazione' del suo fidanzato”, ha spiegato il conduttore e direttore artistico della kermesse che ha respinto così le accuse di sessismo che gli sono state mosse e sulle quali, in maniera indiretta ma efficace, è intervenuta anche la moglie Giovanna Civitillo attraverso un messaggio pubblicato sui social.

Giovanna Civitillo difende il marito Amadeus: il post sui social

“A volte ‘un passo avanti’. A volte ‘un passo indietro’. Spesso accanto. Ma soprattutto la cosa più importante: SEMPRE SEMPRE FELICE”: con queste parole Giovanna Civitillo, ex ballerina de ‘L'Eredità’ e moglie di Amadeus, è intervenuta sulla polemica suscitata nelle ultime ore, riferendosi al suo ruolo di ‘moglie di’ per nulla svalutata – anzi – dal marito di cui è innamoratissima. “Purtroppo o per fortuna mio marito è poco social, e a me diverte avere un profilo di coppia, fatto proprio così e che gestisco io!”, si lege ancora nel post, commentato da tanti follower tra cui Rita Dalla Chiesa che ha invitato il pubblico a non giudicare: “Gli equilibri di una coppia non si toccano. Appartengono solo a loro. La cosa più importante, come dici tu, è essere felici”.

Giovanna Civitillo e il suo ruolo a Sanremo 2020

Giovanna Civitillo non avrà alcun ruolo nel Festival di Sanremo 2020 presentato dal marito, ma sarà impegnata come inviata del programma ‘La vita in diretta’ per commentare gli eventi insieme a Lorella Cuccarini e Alberto Matano. “Sono contentissima, vengo con voi… Sarà una sfida”, ha annunciato la showgirl ufficializzando così la sua presenza attiva come cronista della manifestazione canora.

Tra Moglie (Giovanna) e Marito (Amadeus) c'è #LaVitaInDiretta

Per tutta la durata della kermesse sarà in nostra compagnia la first lady del Festival pic.twitter.com/1EcIk57F3z — La Vita in diretta (@vitaindiretta) 16 gennaio 2020