Giovanni Ciacci “celebra” Barbara d’Urso: l’omaggio mentre balla con Samanta Togni

La danza è tra gli hobby preferiti di Barbara d’Urso che non manca mai di condividere con i follower i passi di ballo che ogni mattina, prima di iniziare la sua giornata, si concede insieme al suo insegnante.

La passione della conduttrice è nota al punto di volerne dare prova anche durante lo show del sabato sera di Rai Uno, Ballando con le stelle, esibizione slittata in seguito all’impegno del Grande Fratello che ora la porta in tv su Canale 5 anche il martedì sera.

Tuttavia, Barbara d’Urso è molto legata ai i ballerini del programma condotto da Milly Carlucci, come dimostra il video postato su Instagram dalla conduttrice che riprende Giovanni Ciacci, concorrente di Ballando in coppia con Raimondo Todaro, mentre balla con Samatha Togni indossando una maglietta che riporta proprio Carmelita in tutto il suo splendore.

“La maglietta di Ciacci mentre balla con Samantaaaaaa” scrive la conduttrice fiera di cotanto omaggio.