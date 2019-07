Giovanni Conversano, il buio dopo 'Uomini e Donne': "Sparito dalla tv sono iniziati i problemi"

Sono passati oltre dieci anni da quando Giovanni Conversano scelse Serena Enardu a 'Uomini e Donne'. La vita dell'ex tronista oggi è cambiata radicalmente, a partire dall'amore. A breve sposerà la compagna Giada Pezzaioli, da cui ha avuto Enea, il suo primo figlio, e il mondo dello spettacolo è solo un ricordo.

Le porte della televisione, però, si sono chiuse da sole e non è stato semplice per lui veder svanire tutto quel successo: "Quando sonosceso dal trono di Uomini e Donne e sono sparito dalla televisione, sono iniziati i problemi - ha rivelato a DiPiù - In casi del genere la depressione è sempre in agguato. Se la gente ti chiede: 'Perché non sei più in tv? Che fine hai fatto?', ti senti morire. Ti viene spontaneo rispondere che sei in attesa di fare un programma, un film o un provino, ma menti a te stesso. Quello che ero un tempo ora è soltanto un ricordo. Il tronista non esiste più".

E se il trono per anni è stata la sua fortuna, dopo un po' meno, soprattutto nel suo lavoro da imprenditore: "Quella del tronista non è un'etichetta facile da scrollarsi. Ogni volta che devo chiudere un accordo di lavoro, c'è sempre chi ha un po' di diffidenza nel dover avere a che fare con un personaggio che è stato nel mondo televisivo. Anche se appena capiscono che sono un professionista, i contratti li firmiamo".