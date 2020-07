Giovanni Conversano papà bis: la compagna Giada Pezzaioli è incinta

Si allarga la famiglia di Giovanni Conversano: l'ex tronista di ‘Uomini e Donne’ e la compagna Giada Pezzaioli hanno annunciato sui social la gioia per la dolce attesa del secondogenito che nascerà a tre anni di distanza dal primo figlio Enea. "Siamo immensamente felici di annunciarvi finalmente che siamo in quattro già da un po’. La nostra famiglia sta crescendo insieme al nostro amore e ad Enea che presto sarà il fratellino maggiore di casa Conversano Pezzaioli", ha fatto sapere su Instagram la futura mamma, ex concorrente di Miss Italia, a corredo della foto che la mostra raggiante con i suoi ‘uomini’.

"La quarantena ha dato i suoi frutti. Abbiamo riscoperto ‘la vita’. Che siano uno o due non ha importanza…l'amore non ha limiti", è stato poi il messaggio di Giovanni Conversano che, al momento, non ha rivelato il sesso del bebè puntando sulla gioia di una nascita che comunque allieterà la loro esistenza.

La storia d’amnore tra Giada Pezzaioli e Giovanni Conversano

Giada Pezzaioli e Giovanni Conversano fanno coppia da circa 10 anni. Lui, già concorrente del reality Campioni, è diventato popolare per la sua partecipazione a Uomini e Donne nella stagione 2007-2008, conclusa con l’inizio della storia d’amore con Serena Enardu poi terminata portando con sé gli strascichi di un certo rancore. La coppia ha suscitato qualche imbarazzo quando lui le ha chiesto di sposarlo in diretta tv lo scorso anno a 'Vieni da me', ma lei ha risposto con un inatteso “Vedremo” che ha lasciato spiazzati i telespettatori. Ora la notizia dell’arrivo del secondo figlio a cui chissà che non possa succedere le tanto desiderate nozze.