Il giro in carrozza di Harry e Meghan

Il principe Harry e l'attrice americana Meghan hanno detto "sì", da oggi sono marito e moglie e sono pronti a vivere una vita felice come l'epilogo di ogni favola che si rispetti. Al termine della cerimonia che ha visto due sposi molto belli e anche molto emozionati, come da tradizione, il consueto giro in carrozza per salutare i sudditi e tutti gli intervenuti a quello che si può definire senza dubbio un evento storico di portata mondiale. Sul luogo del fatidico "sì" infatti erano presenti migliaia di giornalisti e televisioni da tutto il mondo.