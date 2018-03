Giucas Casella ipnotizza Nadia Rinaldi: incidente sexy in diretta

La vittima scelta da Giucas Casella per la nuova ipnosi è Nadia Rinaldi. L'attrice, anche ex concorrente della recente edizione di "L'isola dei famosi" si è prestata all'esperimento in diretta televisiva negli studi di Domenica Live e inevitabile è stato anche un piccolo incidente sexy.

L'ipnosi di Nadia Rinaldi

Nadia Rinaldi abbastanza preoccupata per quello che da lì a pochi minuti sarebbe successo si "addormentata" dinanzi all'ipnosi di Casella. Prima la prova con l'accendino sulle mani così da sincerarsi sulla condizione di "sonno" della vittima e poi la musica sulle cui note Nadia Rinaldi si è "scatenata" in un ballo molto sensuale e ha subito anche un piccolo incidente sexy.

L'incidente sexy

Durante l'ipnosi Nadia Rinaldi ha ballato in maniera "scatenata" e l'incidente sexy è stato inevitabile. Il suo vestito attillato con una gonna molto corta non ha "retto" all'ipnosi e quando ha ballato sulla poltrona la sua gonna si è alzata notevolmente lasciando intravedere l'intimo nero.