Giucas Casella in lacrime: “Divento nonno dopo aver passato un brutto momento”

(La commozione di Giucas Casella: "È vero, divento nonno")

Giucas Casella diventa nonno e la gioia di annunciarlo in diretta tv è stata così prorompente da sfociare in un pianto liberatorio.

Durante un collegamento con ‘Pomeriggio 5’, l’illusionista ha confidato di aver passato un periodo d'apprensione per il figlio James, medico in un ospedale. “Ho passato dei momenti brutti due mesi fa, ne abbiamo parlato al telefono e devo dirti grazie per avermi sostenuto”, ha affermato l’illusionista rivolgendosi a Barbara d’Urso che gli ha chiesto di confermare la bella notizia di un nipotino in arrivo. “E’ verissimo, divento nonno! ha dichiarato allora in lacrime, spiegando come il suo sconforto fosse dettato dall’impossibilità di vedere il suo James impegnato, come la compagna, in un ospedale durante l’emergenza sanitaria. Ora, però, la felicità di aspettare la nascita del suo primo nipote che nascerà a fine estate lo sta ripagando di tutta la sofferenza provata durante settimane di solitudine.

Giucas Casella ha cresciuto da solo il figlio James, nato dalla storia con una donna, Carol, che subito dopo la nascita del ragazzo, gli comunicò di non potersene occupare. “Da quel momento mi sono occupato sempre di lui, facendogli contemporaneamente da mamma e papà”, ha raccontato tempo fa replicando alle accuse della donna che lo rimproverava di aver ostacolato il loro rapporto.