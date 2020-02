Giulia Bevilacqua mamma bis: prima foto col pancione sui social

Cicogna in volo per Giulia Bevilacqua: a poco più di un anno dalla nascita della primogenita, l’attrice romana che a maggio spegnerà le sue prime 40 candeline, è di nuovo incinta, stavolta di un maschietto, frutto dell’amore per il marito Nicola Capodanno.

L’annuncio è arrivato su Instagram con una foto che la mostra insieme alla sua Vittoria: “E sì, amore mio, è in arrivo un fratellino”, scrive l’attrice che mostra il pancione alla futura sorella maggiore. Nulla di specificato sulla data del parto: al momento la condivisione con i fan si è feramta alla gioia per la dolcissima attesa.