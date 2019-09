Uomini e Donne, Giulia Cavaglia si è rifatta: ecco le foto del 'prima e dopo'

Anche Giulia Cavaglia, ex corteggiatrice e tronista di 'Uomini e donne', cede al fascino del ritocchino. Proprio nel pomeriggio di ieri la 24enne torinese ha rivelato di aver fatto ricorso al filler per modificare l'aspetto del suo naso. Il piccolo intervento è avvenuto in una clinica di Milano.

In tanti avevano notato una differenza tra il suo aspetto 'prima e dopo'. E così la ragazza ha spiegato ai suoi 500mila follower il tipo di operazione si è sottoposta. "Non ho fatto un vero e proprio intervento di rinoplastica, ma solamente un filler - dichiara - Si tratta di un intervento di 3 o 4 minuti, con delle minipunturine che ti fanno sul naso per renderlo omogeneo. Il risultato non è permanente, perché dopo un po' si riassorbe. E' necessario ripetere l'intervento dopo un anno". E poi assicura: "Non fa male, è come fare l'anestesia dal dentista: sopportabile".

Chi è Giulia Cavaglia

Classe 1995, originaria di Torino, Giulia è diventata famosa per la doppia partecipazione a Uomini e Donne, prima nelle vesti di corteggiatrice di Lorenzo Riccardi (che però, a fine trono, le ha preferito la rivale Claudia Dionigi) e poi come tronista nella stagione successiva, quando ha scelto il corteggiatore Manuel Galliano, con cui però è durata appena qualche settimana. Attualmente è single.