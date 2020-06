Giulia De Lellis fa l'aerosol al cane, il Dama riprende tutto

L'arrivo di Tommaso Kowalski, il cucciolo di volpino di Pomerania, ha rivoluzionato la vita di Giulia De Lellis e Andrea Damante, che ora trascorrono gran parte delle loro giornate insieme al 'piccolo' di casa a cui non fanno mancare niente. Nemmeno l'aerosol.

E' questa "l'ultima follia di Giulia", come commenta il Dama tra le sue storie di Instagram mentre documenta le cure riservate al cagnolino. "Me l'ha consigliato il veterinario" fa sapere l'influencer, che tiene Tommaso tra le sue braccia mentre gli fa inalare il medicinale, probabilmente per alleviare qualche fastidio alla gola o nella respirazione. Apprensiva e amorevole, Giulia lo tratta davvero come un bambino, mentre Andrea non perde occasione per scherzarci su, come fa poco dopo, sempre tra le sue stories, quando Tommy è steso a terra accanto alla cuccia, con le zampe in aria: "Quando esageri con l'aerosol".

Consolidata la stabilità della coppia che si è nuovamente ritrovata appena prima del lockdown, Giulia e Andrea non ci hanno pensato un attimo ad 'allargare la famiglia'. E chissà che queste non siano le prove generali per un bebè...