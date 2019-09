Giulia De Lellis in relax nel nido d'amore con Iannone... prima del grande riposo

Giulia De Lellis con il suo bell'Andrea Iannone in relax a Lugano, dove il pilota ha una villa immersa nel verde. Un relax prima del lunghissimo periodo di pausa che la bella influencer ha deciso di concedersi per staccare la spina. Troppa la stanchezza accumulata ultimamente con il tour che l'ha vista impegnata con la presentazione del libro autobiografico che narra le corna ricevute da Andrea Damante e le tante presenze nelle trasmissioni televisive.

Giulia De Lellis dà appuntamento ai suoi fan

La decisione, non troppo sofferta, è stata comunicata dalla stessa in diverse stories pubblicate su Instagram. Ma prima di rilassarsi per un tempo indefinito la De Lellis dà appuntamento a tutti i suoi fan per il firmacopie del suo libro "Le corna stanno bene su tutto, ma io stavo meglio senza" il 28 settembre presso la Mondadori di Roma. "Non potete non venirmi a salutare perché poi ci rivedremo davvero tra tanto tempo” così si raccomanda la neo scrittrice.

Le stories su Instagram

Lo annuncia, dicevamo, su Instagram in un video girato a Milano. Occhiali da sole e camicia bianca annodata, che la stessa precisa essere del fidanzato Iannone. Poi subito dopo un'altra story dove Giulia si stiracchia con alle spalle un paesaggio stile Heide.