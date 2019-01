Giulia De Lellis: "Ecco perché ho mentito a tutta Italia"

Ancora una volta Giulia De Lellis conquista i fan grazie alla sua autoironia. La fashion influencer, ex corteggiatrice di 'Uomini e donne', è tornata a scherzare a proposito della sua scarsa cultura (indimenticabili le sue perle di saggezza sciorinate durante la sua partecipazione al 'GF Vip 2', ndr). “Allora ragazzi, devo dirvi assolutamente una cosa - ha esordito nell'ultimo video caricato tra le Instagram Stories - Una cosa che scioccherà alcuni di voi. Un periodo della mia vita che avevo completamente rimosso, ma molto importante. Io ho mentito a tutta Italia, proprio a tutti in tv e sui social. Io ho detto ‘non ho mai letto un libro’. In realtà io un libro l’ho letto, anzi due".

Un messaggio esilarante e pronunciato col sorriso sulle labbra dalla 23enne romana, che ha aggiunto. "Ok, non avrò letto chissà quante pagine, chissà che dimensioni. Però ho letto un libro che a me è piaciuto tantissimo, forse perché era piccolo, perché era rosa. 'The Little Pink Book', e più che un libro è una piccola guida. Il primo che ho letto è stato sulle borse. Quando ho scoperto quello delle scarpe ho letto anche quello”. Meglio di niente, insomma...