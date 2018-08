Giulia De Lellis: "La mia vita stravolta in questi anni"

Ultimi giorni di vacanza per Giulia De Lellis, in Sardegna con la famiglia, prima di ripartire con tanti nuovi progetti. Oltre a godersi ancora un po' di relax è anche il momento per riflessioni importanti, come quella che condivide con i suoi follower: "Se mi fermo a pensare a come la mia vita è stata stravolta nell'arco di quasi tre anni rimango ancora un po' scioccata".

In effetti ne sono cambiate di cose da quando è entrata per la prima volta nello studio di Uomini e Donne per corteggiare Andrea Damante. "Una persona speciale una volta mi disse 'tu non sei ipocondriaca tesoro, tu ami semplicemente la vita, da morire' - scrive ancora Giulia - Dio è vero, io amo troppo la vita, io amo troppo vivere. E qualunque sia la vostra situazione, con qualsiasi problema, con le imperfezioni, i disagi o le disavventure: amatela. E' una... Provate a pensarci. Viviamo, dovrebbe bastare già".

Con questa energia Giulia guarda avanti, nonostante le difficoltà degli ultimi mesi dopo la rottura con Andrea Damante (nonostante un riavvicinamento questa estate) Ora ha trovato un nuovo equilibrio... E chi la ferma!