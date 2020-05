Giulia De Lellis 'testa matta', lava i capelli con il sapone per i piatti: "Sgrassa tutto"

Infallibile nel consigliare trattamenti di bellezza e make up, ma quando si tratta di capelli meglio stare alla larga da Giulia De Lellis. L'ultima trovata dell'influencer sta facendo il giro del web e certamente più di qualche parrucchiere sarà saltato dalla sedia. E' proprio a loro che si rivolge Giulia nelle sue storie Instagram: "Dovete dirmi se ho fatto una caz*** o no".

Quale? Lavarsi i capelli con il sapone per i piatti. "Oggi per lo shooting mi avranno messo tipo un lito di olio tra i capelli - spiega - Sono tornata a casa disperata e ho pensato di risolvere la situazione così, con un sapone per i piatti. Ho pensato 'sgrassa tutto, mi sgrasserà anche la cute'". Soddisfatta del risultato, Giulia continua: "Devo dire che il risultato è pazzesco, sono bellissimi. Ovviamente poi ho fatto altri due shampo e una bella maschera sulle lunghezze, ma ho fatto una caz*** o realmente si può fare in queste situazioni? Solitamente quando ho la cute grassa faccio un trattamento, metto due gocce di limone e mi si asciuga, però in questo caso pensavo che non era sufficiente. Ho fatto bene? Potrebbe essere una soluzione?". Non osiamo immaginare le risposte...

Appena iniziata la Fase 2, Giulia De Lellis si è trasferita a Milano da Andrea Damante (con cui aveva trascorso la quarantena a Pomezia). Il dj si presta ogni sera ai trattamenti per il viso fatti dalla sua Giuly, ma i capelli non se li fa toccare. Ora si può intuire il perché.