Giulia De Lellis risponde a Cecilia Rodriguez: "Alta un metro e una banana? Vero, ma sono simpatica"

Altro che interviste! Segreti e confidenze Giulia De Lellis li affida ai social, dove ha un rapporto diretto e molto intenso con i suoi fan. Sono loro a farle le domande e lei risponde a tutto, senza filtri.

L'argomento più gettonato di questi giorni, ovviamente, Andrea Iannone. "Ci siamo conosciuti a una cena - ha svelato tra le sue ig stories - Non ci siamo parlati più di tanto quella sera, anzi mi stava molto antipatico". Poi è scoppiato l'amore: "E' stato lui a fare il primo passo e non ne ha fatto solo uno. Mi ha conquistato con pazienza, rispettandomi. Non è stato lì a pressarmi, stavo vivendo un periodo particolare. E' entrato in punta di piedi".

Cosa l'ha colpita del pilota, ex di Belen? "La sua estrema educazione, la sua galanteria". E a proposito della famiglia Rodriguez, Giulia ha risposto anche alla frecciatina di Cecilia, ma col sorriso: "E' vero che sono alta un metro e una banana, non si può voler tutto dalla vita. Però sono simpatica". Confermiamo. Qualità ancora più rara dell'altezza.