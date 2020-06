Giulia De Lellis contro i paparazzi: “Devo stare con l'ansia perenne, vi sembra giusto?”

Giulia De Lellis ha affidato alle sue storie Instagram un duro sfogo contro i paparazzi, accusati di aver fatto irruzione nel terreno di un vicino per catturare qualche momento della sua quotidianità, ora di nuovo stabilmente condivisa con Andrea Damante.

Nella forma di sondaggio da sottoporre ai follower l’influencer ha chiesto loro un parere sul comportamento dei fotografi ripresi in azione, aggiungendo una dura osservazione sulla questione privacy. “Non voglio fare polemica, voglio solo chiedervi una cosa”, ha esordito Giulia in una storia IG: “Io rispetto i paparazzi e il loro lavoro, non ho mai avuto da ridire. Quando però entrano in proprietà private (per l’ennesima volta, dopo l’ennesima causa) per scattare le loro foto non ci sto… Non lo posso accettare. Abitazioni private (qui per esempio nel terreno di un vicino)…”.

“Cioè io non posso girare in mutande neanche in casa mia.. devo stare con l’ansia perenne. Vi sembra giusto? In CASA MIA, vi sembra corretto?“, la domanda provocatoria della 24enne ai 4.7 milioni di fan che seguono i suoi consigli su moda e bellezza, ma sono anche attenti alle dinamiche sulla sua vita privata.

Giulia De Lellis felice con Andrea Damante

Giulia De Lellis e Andrea Damante stanno vivendo un nuovo capitolo della loro lunga relazione, tornata talmente serena in questi ultimi mesi da aver alimentato le voci sulla possibile decisione di sposarsi. Al momento né lui né lei hanno confermato le voci che li indicano come promessi sposi, ma l’armonia palesata attraverso le storie social che li mostrano amorevolmente insieme e la decisione di ‘allargare la famiglia’ con il tenero Tommaso Kowaski racconta qualcosa che pare andare oltre il semplice volersi bene.