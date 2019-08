Giulia De Lellis: "I principi sono bugiardi e le principesse cornute"

Mancano poche settimane all'uscita de 'Le corna stanno bene su tutto', il primo libro di Giulia De Lellis. Un racconto autobiografico che promette rivelazioni scottanti, si presume sull'ex fidanzato Andrea Damante, anche se lei non ha ancora mai fatto direttamente il suo nome.

Qualche anticipazione, però, arriva sui social, dove l'influencer ha pubblicato una frase, forse l'incipit. "Benvenuta Giulia, nel mondo dei grandi, dove la realtà rompe le favole, dove i principi sono bugiardi e le principesse sono cornute" si legge nel post e nei commenti la curiosità impazza.

Un capitolo chiuso per lei, che ora ha ritrovato l'amore (anzi, sembra abbia trovato proprio quello vero) con il pilota Andrea Iannone. Forse proprio per questo ha deciso di tirare fuori tutto, perché oggi ormai non fa più male.

Giulia De Lellis, un libro sulle 'corna'

'Le corna stanno bene su tutto' è il primo libro di Giulia De Lellis, che uscirà il prossimo 17 settembre. "Il libro racconta una storia passata - aveva raccontato qualche settimana fa nelle sue ig stories -. Quando mi sono capitate queste situazioni non ho mai detto nulla, ho sempre pensato al mio lavoro. Scrivendo questa storia potrei aiutare chi sta vivendo quello che ho vissuto io, quindi potrebbe essere interessante. Secondo me alla fine è uscita una figata".