Giulia De Lellis al veleno contro le colleghe influencer: "Io non mi sono mai venduta"

Con quasi 4 milioni e mezzo di follower su Instagram, Giulia De Lellis è una delle influencer più amate, ma anche invidiate. Da chi? Da qualche collega, ad esempio, o da chi critica il suo lavoro. E proprio a loro ha voluto dire qualche parola al riguardo, sulle pagine di Vanity Fair.

"Tante mie colleghe, non tutte ma tante, si vendono e basta - ha spiegato nell'intervista -. Per cinque o diecimila euro sono pronte a sponsorizzare tutto, anche le cose che non amano, anche quelle che non si metterebbero mai. Invece la mia storia insegna altro: empatia e autenticità".

Le critiche personali le scivolano addosso, ma sul suo lavoro non ammette chiacchiere: "Non mi offendo se qualcuno mi scambia per superficiale. Mi offendo se qualcuno mi dà della venduta. Io non ho mai dimostrato, promosso o esposto qualcosa che non mi convinceva, che non ho provato per prima, che non ho amato io stessa. L'onestà, l'empatia, l'autenticità di quello che faccio mi hanno portato dove sono". Infine la stoccata: "In quanti possono dire la stessa cosa? In quanti davvero credono nel lavoro e amano tutto quello che promuovono? Forse bisognerebbe partire da lì, dal profondo rispetto che hai per quello che fai, per capire il cambiamento dei social, la rivoluzione in atto e forse anche un po' del mio talento".