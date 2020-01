Giulia De Lellis derubata durante le feste: “Stati attenti, i social sono pericolosi”

Feste natalizie da dimenticare per Giulia De Lellis che ricorderà la fine de 2019 per essere stata derubata di tutto nella notte di Natale.

L’influencer romana ha affidato il suo racconto a varie storie Instagram, spiegando ai follower di essere stata assente dai social per la brutta esperienza affrontata: “Spero che il vostro anno sia iniziato nel migliore dei modi, con i migliori propositi, che siate sereni e che le vostre feste siano state fantastiche. Sicuramente migliori delle mie”, ha esordito: “Siamo stati derubati per l’ennesima volta”.

Giulia De Lellis derubata: il racconto sui social

“A ‘sto giro me l’hanno fatta davvero grossa e mi hanno fatto male”, ha proseguito Giulia De Lellis nelle storie social che le hanno dato modo di spiegare l’accaduto, ma anche di rivolgere ai fan il consiglio di usare i social con prudenza: “Volendo o no sarò un po’ costretta a cambiare il mio modo di comunicare con voi per tutelarmi. Per forza di cose eviterò di condividere dove mi trovo, di raccontarvi che mi sposto da una parte all’altra e questo è un consiglio che voglio dare a tutti voi”, ha detto l’influencer romana: “Dobbiamo ridurre questa cosa degli spostamenti dicendo dove siamo e cosa facciamo. Questo perché sennò a questi pezzi di m***a gliela serviamo praticamente su un piatto d’argento… Starò un attimino più attenta. I social sono diventati pericolosi”.

Giulia De Lellis derubata: “Il giorno prima di Capodanno sono rimasta in mutande”

Dal racconto non è chiaro se Giulia De Lellis abbia subito il furto in casa oppure se le siano state sottratte le valigie. “Il giorno prima di Capodanno sono rimasta in mutande nel vero senso della parola”, ha proseguito nello sfogo che è stato anche l’occasione per ringraziare quanti l’hanno aiutata in un momento di difficoltà: “Sono riuscita a fare Capodanno in maniera decente…. Avevo anche una valigia piena di scarpe…”. Infine, il messaggio rivolto al ladro che ha compiuto il furto di scarpe e borse a cui era particolarmente affezionata: “Depresso, disperato… Mi auguro che le tratterai bene brutto str***o”. Messaggio forte e chiaro…

(Di seguito alcune delle storie Instagram di Giulia De Lellis)

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Attendere un istante: stiamo caricando il video...