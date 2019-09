Giulia De Lellis, dopo il libro arriva il disco: "Così qualcuno avrà un motivo per insultarmi"

Non è certo una scrittrice, eppure il suo libro, 'Le corna stanno bene su tutto', sta scalando le classifiche dei libri più venduti in Italia, scalzando addirittura Stephen King. Perché allora non provare anche con la musica? E' il prossimo progetto di Giulia De Lellis, annunciato tra le sue ig stories proprio dopo il firmacopie di Milano.

"C'è una novità che devo assolutamente dirvi - ha rivelato alle sue 'bimbe' -. Dopo il libro di GDL ci sarà il disco. Così qualcun altro si potrà divertire e avrà un valido motivo per insultarmi". Scherzi a parte, Giulia De Lellis poi si fa seria: "Ci tenevo a farvi sapere questa cosa perché sapete che da un po' sto facendo questo percorso musicale e artistico in maniera molto importante. Sono molto felice". Ormai, tutto sembra possibile, anche se non per tutti. Ma questa è tutta un'altra storia.

Giulia De Lellis: "Andrea Damante sapeva del libro"

Il segreto di tanto successo sta forse nei dettagli che Giulia racconta nel libro e che riguardano la sua relazione con Andrea Damante (e i tradimenti di lui). Colpo basso nei confronti dell'ex? No, sapeva tutto. Parola dell'influencer: "Prima di fare il grande passo lo avevo messo al corrente - ha assicurato -. Sono molto corretta".