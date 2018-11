Giulia De Lellis: “Se mi candidassi alle elezioni? Potrei farcela”

(L'intervista di Giulia De Lellis a Mai dire Talk)

Giulia De Lellis è stata tra gli ospiti della prima puntata di ‘Mai dire talk’.

La ex corteggiatrice di ‘Uomini e Donne’, ora seguitissima star di Instagram grazie ai suoi oltre tre milioni di follower, ha risposto alle domande delle giornaliste Greta Mauro di e Stefania Scordio, accogliendo con ironia le battute irriverenti del Mago Forrest e del trio della Gialappa’s Band.

Giulia si è detta consapevole del successo che riesce a riscuotere grazie ai social, e forte del suo numerosissimo stuolo di fan, non ha escluso che qualora dovesse candidarsi alle elezioni potrebbe farcela.

“Non mi entusiasma l’idea di leggere. Io compro libri, ma non li leggo. Ci provo, ma mi annoio”, ha poi ammesso con estrema sincerità per replicare all’osservazione di Paolo Guzzanti sulla sua lacuna letteraria che contempla un solo volume letto in tutta la sua vita: ‘Il piccolo principe’ durante le scuole elementari.