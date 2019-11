Giulia De Lellis, la gaffe in libreria: "Che figura di me***"

Da regina delle librerie - con oltre 100 mila copie vendute del suo 'Le corna stanno bene su tutto' - a campionessa di figuracce. Dove? Sempre in libreria. Giulia De Lellis ha raccontato tra le sue ig stories l'ultima gaffe, fatta in un negozio di libri di Milano.

"Che figura di me*** raga - inizia a narrare su Instagram - Di solito entro raramente, le sto frequentando ultimamente, nell'ultimo anno, sono sincera. Entro poco nelle librerie e quando lo faccio sono molto decisa, so già quello che voglio. O perché me lo consigliano o perché me ne hanno parlato". E così ha fatto anche stavolta, solo che le era sfuggito un piccolo particolare: "Sono entrata e ho detto 'Vorrei un libro di psicologia che dice che l'essere umano si divide in sei parti'. Lei mi ha detto: 'Guarda ti fermo subito, noi vendiamo solo libri di mare'. Una libreria solo libri di mare? Sono scioccata".

L'influencer ammette la svista. Poco dopo, infatti, ha pubblicato la foto dell'insegna della libreria, "Libreria del mare", appunto.