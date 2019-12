Giulia De Lellis offre lavoro: l'influencer cerca un grafico, un fotografo e un videomaker

Giulia De Lellis offre lavoro: la nota influencer ha lanciato tramite le Instagram Stories del suo profilo la ricerca per tre creativi che entrerebbero a far parte del suo team. De Lellis infatti cerca un fotografo, un videomaker e un grafico.

Ho bisogno di giovani che hanno voglia di lavorare tanto quanto me, e di creare e crescere insieme al mio team… Sta per nascere un nuovo progetto… E voglio metterlo su con uno di voi… forse più di uno. Mi date una mano?", ha scritto l'influencer romana su Instagram, specificando poi a scanso di equivoci: "Facciamo questa cosa con serietà 🙂 No perdi tempo, no cagate. So che ci sono tanti ragazzi con tanto talento… NON VEDO L’ORA DI TROVARVI 🙂 "